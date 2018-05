Wow! Jennifer Dunn Punya 'Mainan Baru' di Belakang Telinga Kanan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jennifer Dunn (28) hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin ini (14/5/2018) dengan rambut dikuncir di bagian belakang atas kepalanya.

Tampaklah tato Cute Girl Scull (tengkorak cewek imut-imut) yang ada di bagian belakang telinga kanan sosok populer dunia hiburan itu.

Tato milik perempuan yang biasa dipanggil Jeje itu tidak besar.

Jika rambutnya digerai, tato tersebut tak terlihat. Tato hitam itu terlihat kontras dengan kulit putih Jeje.

Sidang kasus dugaan penyalahgunaan narkotika oleh Jennifer Dunn digelar lagi pada Senin ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Dalam sidang, Jeje menjawab beberapa pertanyaan dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan dari tim kuasa hukumnya.

