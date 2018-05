Lionel Messi Raih Sepatu Emas Eropa, Ini Hitung-hitungannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lionel Messi hampir pasti meraih gelar Sepatu Emas Eropa musim ini.

Musim ini kapten timnas Argentina ini mampu mencetak 34 gol bersama Barcelona di Liga Spanyol.

Berkat torehan tersebut kini Lionel Messi memimpin puncak daftar peraih Sepatu Emas Eropa.

Pemain 30 tahun ini bahkan masih bisa menambah jumlah golnya karena Barcelona masih memainkan satu laga lagi di Liga Spanyol.

Dikutip dari Marca, hal ini membuat Lionel Messisudah hampir dipastikan meraih gelar Sepatu Emas Eropa musim ini.

Pasalnya para pesaing Lionel Messi di daftar peraih Sepatu Emas Eropa seperti Mohamed Salah (32 gol) , Harry Kane (30 gol) serta Robert Lewandowski (29 gol) sudah memainkan semua pertandingan liga mereka musim ini.

Dua pemain yang masih mungkin menyalip Lionel Messi untuk meraih gelar Sepatu Emas Eropa adalah Ciro Immobile (29 gol) serta Mauro Icardi (28 gol).

Dua penyerang klub Liga Italia ini sama seperti Lionel Messimasih memainkan satu laga pekan ini.

Namun pada laga terakhir Liga Italia, Ciro Immobile dan Mauro Icardi harus saling berhadapan saat Lazio berhadapan dengan Inter Milan.

Ciro Immobile sendiri cukup kecil kemungkinan tampil pada laga terakhir karena kini masih berkutat dengan cedera.

Sedangkan Mauro Icardi minimal harus mencetak enam gol pada laga pamungkas jika ingin merebut gelar Sepatu Emas Eropa.

Kondisi ini jelas menguntungkan Lionel Messi yang selangkah lagi meraih Sepatu Emas Eropa dalam dua musim beruntun. (*)

