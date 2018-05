Keren! Artis Cantik ini Baru Saja Lulus Gelar Master di Luar Negeri

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Artis cantik Tasya Kamila baru saja menyelesailan gelar Master Administrasi Publiknya di Columbia University.

Tampak cantik menggunakan toga berwarna biru dan kebaya berwarna merah,Tasya berpose cantik didepan kamera.

Tak lupa, Ia berbagi kebahagiaannya melalui akun Instagramnya dengan menuliskan caption

" Segala puji setinggi-tingginya kepada Allah Swt. Semoga ilmu yang kudapat tak hanya bermanfaat bagi diriku sendiri, tapi juga untuk nusa, bangsa dan agama."

Rekan sesama artis tak lupa mengucapkan selamat atas kesuksesan mantan artis cilik ini.

@dimasbeck : kerennnn

@tinatoon101: kerennnnnnnnnnnnnnnn so proud of you beyyyyyyb @tasyakamila sukseesss

Fyi, Tasya mendapat beasiswa LPDP untuk kuliahnya ini loh. Sebelumnya Tasya berhasil lulus dengan predikat cumlaude di jenjang Sarjananya.

Cantik, berpreatasi, pintar? Yup! Siapa si yang gak bangga dengan apa yang ditorehkan tasya ini. Sekali lagi, Selamat Tasya!