Jelang Ramadan, Harga Kebutuhan Pokok di Sambas Masih Stabil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Jelang bulan suci Ramadhan, bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Sambas masih stabil, Senin (14/5/2018).

Pantauan tribunsambas.co.id, suasana pasar di Sambas tak begitu terlihat aktifitas menonjol.

Warga masyarakat masih berbelanja seperti hari-hari biasanya.

Pemilik Toko Po Seng, Aseng mengungkapkan, harga-harga kebutuhan pokok belum terlihat adanya lonjakan. Kendati bulan suci Ramadhan hanya beberapa hari lagi.

"Harga masih biasa saja, kalau pun yang ada naik itu telur, cuma tidak terlalu. Masih normal seperti biasa. Kalau untuk harga-harga bahan pokok lain pun masih seperti biasa. Telur harganya saat ini masih Rp 22 ribu per kilo," ungkapnya disela-sela melayani pembeli, Senin (14/5/2018).

Hal senada juga disampaikan, Yanto karyawan Toko Duta Sembako, di Jalan Keramat, Sambas.

Menurutnya harga kebutuhan pokok di Sambas hingga saat ini masih stabil.

"Yang harganya terlihat naik paling telur. Harganya sekarang sekitar Rp 24 ribu per kilo, biasanya sekitar Rp 20 ribu sampai Rp 21 ribu per kilo," ujarnya.

Begitu pula harga bawang merah dan bawang putih. Menurutnya masih dalam kondisi harga yang stabil seperti hari-hari biasa.

"Bawang merah Rp 30-an ribu, bawang putih Rp 26 ribu per kilo. Selain telur, harga kebutuhan pokok lainnya tidak terlihat ada lonjakan harganya," jelasnya.

Pantauan tribunsambas.co.id, Beras Premium masih kisaran Rp 14 ribu per kilo. Beras Medium (Kampung) dengan harga kisaran Rp 11 ribu per kilo.

Kedelai sekitar Rp 20 ribu per kilo, Cabe Merah kisaran Rp 50 ribu per kilo dan Cabe Rawit sekitar Rp 70 ribu per kilo.

Bawang Merah kisaran Rp 30 ribu per kilo, Bawang Putih sekitar Rp 26 ribu per kilo. Gula Pasir sekitar Rp 12.500 per kilo, Tepung Terigu kisaran Rp 7 ribu per kilo. Serta Minyak Goreng kemasan sekitar Rp 14 ribu per kilo.