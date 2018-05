Garuda-BSM Akan Gelar Umrah Travel Fair 2018, Target 10 Ribu Jamaah

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Garuda Indonesia maskapai terkemuka di dunia akan menggelar Umrah Travel Fair 2018 pada September mendatang. Untuk mensosialisasikan event perdana tersebut, Garuda Indonesia, Gapura Angkasa dan Bank Syariah Mandiri (BSM) menggelar gathering bersama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Travel Umrah di Hotel Golden Tulip, Senin (14/5/2018).

Sales Manager Garuda Indonesia, Tomy Chrisbiantoko mengatakan rencananya Umrah Travel Fair 2018 akan digelar pada September mendatang.

"Target kami Umrah Travel Fair 2018 bisaencapai 10 ribu jamaah, sehingga akan kita gelar Umrah Travel Fair dan Wisata Halal. Rencananya akan kita gelar September mendatang. Tidak hanya paket umrah saja tetapi juga destinasi wisata halal," ujar Tomy, Senin (14/5/2018).

Tomy mengatakan Umrah Travel Fair 2018 menawarkan beragam benefitnya antara lain, through check in, through bagasi, bagasi 30 Kg, harga add on, pegaturan seat. Ia mengatakan digelarnya Umroh Travel Fair 2018 untuk menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa managemen umroh yang profesional.

Ia mengatakan dengan didukung oleh perbankan yang mempunyai kredibilitas baik akan merasakan kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat yang akan menjalani umrah.

"Perubahan gaya hidup dan pola pikir anak muda jaman sekarang dimana ibadah umroh menjadi pilihan utama. Panjangnya daftar tunggu haji, sehingga umroh menjadi solusi alternatif untuk mewujudkan keinginan untuk beribadah," ujarnya.