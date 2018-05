Diajak Taaruf, Pevita Pearce Beri Jawaban Mengejutkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Wajah cantik, jago akting, dan postur tubuh yang proporsional membuat Pevita Pearce banyak diincar kaum adam.

Ia salah satu seleb Indonesia yang diidamkan untuk menjadi pasangan hidup banyak lelaki.

Para fansnya pun berharap bisa dekat dengan aktris berdarah blasteran Indonesia-Inggris ini.

Tak jarang adik Keenan Pearce ini berinteraksi dengan fans lewat unggahan Instagramnya.

Seperti baru-baru ini Pevita menjawab sebuah komentar netizen di akun Instagramnya.

Ia mengunggah fotonya dengan ekspresi kesal.

"My face when I think about kecoa," tulis Pevita dalam keterangan unggahannya, Minggu (14/5/2018).

Artis 25 tahun ini tampak cantik mengenakan kaus sabrina hitam.

Postingan tersebut lantas mendapat beragam komentar netizen.

Bahkan ada seorang netizen ini yang iseng-iseng mengajaknya ta'aruf.

"Pev taaruf yuk," tulis seorang netizen dengan akun @kevinajikurniawan.