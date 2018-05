11 Deretan Artis Indonesia Tulis Ucapan Duka Cita terhadap Teror Bom Gereja di Surabaya

Seperti yang dikutip dari pernyataan Kabid Humas Polda Jatim, ledakan pertama terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Jalan Ngagel Madya, Surabaya pada pukul 07.00 WIB.

Bom kedua meledak di GKI Wonokromo, Jalan Diponegoro, Surabaya pada pukul 08.00 WIB.

Baca: 5 Fakta Aloysius Bayu Rendra Wardhana, Pahlawan yang Meninggal saat Menghadang Teroris di Gereja

Beberapa menit kemudian, bom ketiga meledak di Gereja Pantekosta Pusat, Jalan Arjuno, Surabaya.

Menanggapi kabar tersebut, sederet artis tanah air mengungkapkan rasa bela sungkawanya.

Hal tersebut terlihat dalam postingan akun Instagram masing-masing pada Minggu (13/5/2018).

Dilansir dari akun Instagram, TribunWow.comberhasil merangkum 11 artis yang mengucapkan ucapan bela sungkawa dalam postingan mereka.

1. Dian Sastro

Dalam captionnya, Dian hanya menuliskan 3 emoji hati yang berwarna hitam.

2. Daniel Mananta

"Gue sangat sedih mendengar apa yang terjadi di Surabaya.

But let’s choose love & forgiveness. (Tapi mari pilih kasih dan memaafkan).

But I do wanna pray for the victims and the family. (Tapi aku berdoa untuk korban dan keluarga).

God loves us all. (Tuhan mencintai kita semua)," tulis Daniel dalam caption.

3. Glenn Fredly

"Komentarmu akan menentukan posisimu dalam menjaga persatuan bangsa hari ini.

Tidak ada tempat bagi mereka yang mentolerir terorisme ataupun ajaran radikalisme yang telah menelan korban masyarakat tak berdosa."

4. Ernest Prakasa

"Teroris beraksi di Minggu pagi, meledakkan bom di tiga gereja di Surabaya, dan sudah 11 orang dinyatakan meninggal.

Saat mata saya tengah membaca berita ini, telinga saya tengah mendengarkan speaker masjid dekat rumah.

Isi ceramahnya tentang apa? Pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama.

Please, teman2, jangan terpancing.

Kita bukan sedang berperang melawan sesama. Justru ini waktunya kita saling berangkulan lebih erat.

Kita boleh berduka & marah, tapi kita tidak boleh terpecah."

Baca: Terungkap! Inilah Sosok Satu Keluarga Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya

5. Bayu Skak

"SUROBOYO! Sing kuat Rek!

Mugo-mugo keluarga & kerabat korban diparingi sabar lan gak wedi karo aksi teror iki.

(Semoga keluarga dan kerabat korban diberi sabar dan tidak takut dengan aksi teror)

Tujuane teror teror ngene iki ben iso ndadikno masyarakat wedi, ndadekno masyarakat gak percoyo karo negoro, pemerintah bahkan sesama masyarakat liyane.

(Tujuan teror ini dibuat agar masyarakat takut, tak percaya dengan negara, pemerintah bahkan sesama masyarakat lainnya).

Ayo awakdewe ojo goyah ojo wedi! (Ayo, kita jangan goyah, jangan takut).

GOBLOK!!! sing diserang Suroboyo, wong arek-arek Suroboyo gak ono wedine nek perlu untalen Rek teroris mbokne ancuk iki.

(BODOH! yang diserang kok Surabaya, anak-anak Surabaya ga ada takutnya, kalau perlu bantai teroris ini)

Awakdewe urip ndek Republik Indonesia iki dengan hukum sing wis final sing wis apik sing biyen wis disepakati karo pendiri-pendiri bangsa dari berbagai Suku & Agama, urip wis iso rukun bedo-bedo Suku dan Agama.

(Kita hidup di Republik Indonesia ini dengan hukum yang bagus, yang dulu udah disepakati oleh pendiri-pendiri bangsa dari berbagai suku dan agama, hidup sudah bisa rukun antar suku dan agama).

Dadakno teroris mbokne ancuk iki arep mengancam iku kabeh ayo diuntal bareng-bareng ae dapurane teroris mbokne ancuk iki.

(Malah teroris mau mengancam hal itu semua, ayo dibantai bersama teroris menyebalkan ini).

Rapatkan barisan Rek! ojo wedi pastine Pemerintah, TNI, POLRI memerangi iki kabeh, ayo awakdewe sing warga biasa pun turut serta ben kedepan urip ndek NKRI iki iso aman, nyaman & tentram Rek!

(Rapatkan barisan! Jangan takut. Pastinya pemerintah, TNI, Polri melawan ini semua. Ayo kita warga biasa juga turut ikut (melawan) agar hidup di NKRI ini bisa aman, nyaman, dan tentram Rek!)"

Baca: Paus Fransiskus Sampaikan Pesan Terkait Ledakan Bom 3 Gereja di Surabaya

6. Maia Estianty

"Kejadian demi kejadian, kejadian di Mako Brimob, yang menggugurkan beberapa polisi, kejadian BOM di Surabaya, yang menewaskan saudara2 Nasrani, mengajak saya dan kita semua mendoakan semoga musibah demi musibah tidak ada lagi di bumi Indonesia, yang mengorbankan banyak manusia, dan semoga keluarga yg ditinggalkan senantiasa sabar, dan ikhlas.

Semoga Tuhan selalu melindungi Indonesia dari hal2 yang buruk, negatif, dendam amarah, nafsu keserakahan, kekuasaan, ingin dianggap dan bencana.

Semoga Indonesia dan penduduknya di rahmati, dilindungi, diberkati dan diberkahi, dilimpahkan keselamatan, dicurahkan rejeki, kesehatan, ampunan dan perlindungan di manapun berada oleh Allah swt. Amin.

Semoga pemerintah serius menangani TERORIS, dan Teroris bukan ajaran Islam !!!!!! dan bukan ajaran agama Allah apapun.."

7. Pandji Pragiwaksono

"Teman2 di Kota Pahlawan Surabaya, tetap tegar & waspada.

Yuk jangan lakukan apa yang mereka harapkan. Mereka berharap kita takut, saling tunjuk, saling menyalahkan.

Mereka berharap kita pecah. Justru di saat seperti ini, kita sebaiknya semakin rekat."

Baca: Setelah Surabaya, Bom Meledak di Rusunawa Milik Terduga Teroris di Sidoarjo

8. Nafa Urbach

"Gak tau lagii mau ngomong apaaa , sediihh bangettt banget , kaget bercampur marah dan hancur hatiiii saya , GOD have mercy on Us.

Mari kita semua bergandengan tangan dan berdoa buat negara kita Indonesia.

NKRI harus bersatu kita adalah bangsa yg pintar guysss.

Tujuan mereka adalah memecah belah antar umat beragama, kita harus tunjukan semakin di tindas kita bangsa yg harus semakin kuat,

Jangan lengah dan minta terus Kepekaan pada Tuhan, gandengan yah guys.

Islam, Kristen, Budha, Hindu, Katolik ."

9. Teuku Wisnu

"Turut berduka cita atas adanya musibah ledakan bom bunuh diri tiga gereja di Surabaya. .

“Barangsiapa yang bunuh diri dengan menggunakan suatu alat/cara di dunia, maka dia akan disiksa dengan cara itu pada hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sungguh, siapapun orangnya, bom bunuh diri tidak dibenarkan.

Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran & kekuatan."

Baca: Sementara, Lima Orang Dilaporkan Jadi Korban Ledakan Bom Rusunawa di Sidoarjo

10. Irwansyah

Dalam captionnya, Irwansyah hanya menuliskan 3 balok berwarana hitam.

11. Zaskia Sungkar

"< My deepest condolences to all victims dan untuk banyak teman2 saya yang tinggal di Surabaya .. tetap bersatu dan terus berdoa >." (*)

* Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul 11 Artis Indonesia Ini Tulis Ucapan Duka Cita terhadap Teror Bom Gereja di Surabaya