Tim Ton Tangkas Yonif Raider 641/Beruang Kodam XII Tanjungpura Raih Juara di Ajang Bergengsi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tim Pleton Tangkas (Tim Ton Tangkas) Yonif Raider 641/Beruang Kodam XII Tanjungpura berhasil menempati posisi ke empat dalam kejuaraan bergengsi tingkat TNI AD tahun ini.

Selama 10 hari, sejak 30 April sampai dengan 9 Mei 2018, mereka telah mengikuti berbagai perlombaan yang juga diikuti oleh 15 Kodam dan 2 Divisi Infanteri Kostrad dengan delapan materi lomba.

Kedatangan mereka dari Bandung Jawa Barat disambut dengan meriah di Kodam XII Tanjungpura, Jalan Mayor Alianyang, Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Sabtu (12/5/2018).

Baca: Identitas Pelaku Bom Surabaya Menurut Kapolri, Temukan Kepala Tersangka di Genteng

Panglima Kodam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Achmad Supriyadi menyampaikan apresiasinya terhadap 26 prajurit yang berasal dari kesatuan 641 tersebut.

"Ini luar biasa, kerja keras dari prajurit-prajurit Tanjungpura yang tahun lalu peringkat terakhir naik jadi peringkat empat, " katanya.

Seperti yang beliau sampaikan, bahwa ada peningkatan yang luar biasa dari prestasi tahun ini, karena tahun lalu prajurit Tanjungpura memperoleh urutan terakhir dan kali ini meroket ke urutan empat dari 17 tim yang ikut.

"Jadi keberhasilan kita ini adalah awal dari perjalanan panjang kedepan. Semoga keberhasilan ini menginspirasi prajurit-prajurit Tanjungpura untuk dapat berprestasi lagi kedepan, " harapnya.

Namun, Mayjen Supriyadi menilai bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait cabang olahraga militer.

"Kita mengevaluasi ada beberapa cabang olahraga milirter yang masih kurang yaitu menembak kategori perwira dan kategori senapan akan diperbaiki, " terangnya.

Seperti yang juga beliau sampaikan bahwa ada delapan materi lomba yang digelar, yaitu Garjas A (3200 meter, Renang Militer, Ilmu Medan, How to Find the Fighter (HTF), Menembak Senapan, Menembak Pistol, Lintas Medan dan Halang Rintang (HR).