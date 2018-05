3 Kandidat Ramaikan Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Pontianak

Citizen Reporter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Tiga kandidat meramaikan pesta demokrasi oemilihan Ketua Sema Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Kegiatan ini Langsung di kordinir Carolina Lala,SE.,M.M dosen bagian Kemahsiswaan ,yang mana kegiatan ini di mulai dengan penyampaian visi misi di hadapan seluruh Mahasiswa- mahasiwi lembaga dan karyawan - karyawati STAKatN (Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak).

Pemilihan Ketua SEMA ini bertujuan prosen pembentukan kepribadian sejak awal yang di selenggarakan secara sistematis ,terkordinir ,dan berkelanjutan salah satu melalui SEMA sebuah organisasi yang di isi oleh Mahasiswa untuk berproses dalam Organisasi dan mengimplentasi Tri dasar Dharma Perguruan Tinggi.

Pemamaparan Visi dan Misi serta Pesta Demokrasi Pemilihan di laksanakan pada:

a. Selasa,08 Mei 2018 Pemaparan Visi dan Misi

b. Jumat ,10 Mei 2018 pukul 08.00 WIB Pesta Demokrasi pemilihan Ketua SEMA masa bakti 2018-2019 di Aula terbuka Kampus STAKatN Pontianatk Jl.Ayani ,Jl.Parit Muksin II ,Komplek mega mas.

Pemilihan ini ialah untuk memilh kepengurusan SEMA STAKatN Pontianak masa bakti 2018-2019 untuk membantu seluruh kegiatan dan program-program Kaprodi di kampus yang sudah tersusun sistematis baik jangka pendek maupu jangkat panjang ,pemilihan di laku secara langsung dan terbuka untuk seluruh mahasiswa - mahasiswi STAKatN Pontianak dengan jumlah peserta pemilih 221 orang.

pada pemilihan ini di menangkan kanidat no urut .2 dengan jumlah suara = 104 , no urut.1= 91 ,dan no.urut 3 .=15, serta suara tidak sah =11 dengan hasil ini Kanidat no urut .2 atas nama Kristianus Wahyu Sutrisno dan Deni Julianus pimpin SEMA STAKatN masa bakti 2018-2019 dengan moto Kerja Cepat SEMA Hebat, BAPER (Bawa Perubahan) dalam sambutannya sesuai dengan visi misi SEMA yang di gaungkan iatu yang Kooperatif ,bersinergi, serta berdedikasi tinggi terhadap STAKatN Pontianak,dan salah satu misi mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan Tri dasar Dharma Perguruan Tinggi di setiap program Kerja SEMA.

Ia mengajak seluruh mahasiswa- mahasiswi untuk bekerjasama meningkatkan semangat pengabdian dedikasi ,kebersamaan ,kekeluargaan di dalam SEMA,civitas Akademika,serta lembaga dan karyawan- karyawati STAKatN Pontianak bersama-bersama membangun Kampus yang maju sesuai perkembangan zaman dan nilai Injil,serta berterimakasih atas pengabdian dan dedikasi SEMA lama dari Status Swasta sampai ke Negeri dalam masa transisi.

Pada kesempatan yang sama Oktavianus Vitalis Denggol ketua SEMA STP ST.AGTUSTINUS KAP sekaligus Ketua SEMA masa transisi STAKatN mengucapkan proficiat kepada ketua SEMA yang baru selamat berkarya dan berbakti untuk kampus.

Okta yang akrab di panggil mengajak seluruh mahasiswa dan keluarga besar lembaga,staf dan karyawan - karyawati STAKatN untuk mendukung dan membantu kepengurusan SEMA dan program kerjanya serta melanjutkan program SEMA yang sudah ada satu di antaranya Ibadat Bersama.

Carolina Lala ,SE.,MM selaku dosen Kemahasiswaan dalam amanat sambutannya atas nama lembaga mengucapkan selamat kepada Ketua terpilih selamat belajar berproses mengabdi kepada kampus , Bu Ona yang akrab di sapa Mahasiswa beliau juga mengucapkan terimakasih kepada SEMA yang lama atas pengabdian dan dedikasinya ,dan beliau juga meminta kepada SEMA angkatan Pertama SATKatN menjadi contoh dan model bagi angkatan berikutnya serta dalam menjalankan tugas tidak malu bertanya serta berani mengkritisi lembagai atas kebijakan- kebijakan dengan mengikut kuridor yang ada.

Berikut kandidat yang akan memperebutkan Ketua Senat Mahasiswa Katolik

1. Simonsius Sibha berpasangan Yupina Valen

2. Kristian Wahyu Sutrisno berpasangan Deni Julianus

3. Agustinus Roky Iswanto dengan Kristina Lilis