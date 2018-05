Siap-siap Baper! Dian Sastro dan Nicholas Saputra Kembali Dipertemukan di Film Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pecinta film tanah air siap-siap bakal dibuat baper kembali dengan adegan akting yang akan diperankan oleh dua artis legendaris tanah air yang dikenal sukses dari film Ada Apa Dengan Cinta (AADC).

Dua artis yang booming dengan 'Rangga' dan 'Cinta' ini sebelumnya dikenal mampu membangun chemistry yang sangat baik sehingga peran keduanya pun mendapat pujian dari masyarakat.

Yup, dia adalah Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra kabarnya kembali dipertemukan kembali dalam film akting di film Aruna dan Lidahnya, garapan Parlari Films.

Baca: Dian Sastro dan Nicholas Saputra Kompak Posting Foto di Pontianak, Syuting AADC 3?

Namun tak hanya mereka berdua saja loh, namun ada juga artis lainnya yaitu Hannah Al Rashid dan Oka Antara.

Film ini akan disutradarai oleh Edwin bersama dengan Titien Wattimena sebagai penulis naskah.

Baca: Bingung Kuliah Dimana? Berikut Kampus Apa Saja di Kalbar Yang Bisa Jadi Alternatif Kamu

Filmnya kali ini diadaptasinya dari sebuah novel karangan Laksmi Pamuntjak berjudul 'Aruna dan Lidahnya'.

Kabar ini diketahui dari akun instagram @palarifilms yang menggunggah rencana rilis film ini.

"Aruna yang pecinta makanan, bertemu Farish yang serius, bersama Bono yang suka ngulik resep serta Nadezhda yang memikat. Keempatnya dibintangi aktor dan aktris Indonesia ternama yaitu @therealdisastr, @oks_antara, @nicholassaputra dan @hannahalrashid. Keempatnya hadir dalam racikan cinta, persahabatan, konspirasi dan kuliner. Keempatnya diramu dalam arahan sutradara Edwin. Nantikan persembahan terbaru di tahun 2018 dari @palarifilms, Aruna dan Lidahnya.

#ArunaDanLidahnya #PalariFilms #FilmIndonesia #FilmNasional,"tulisnya

Tentunya kehadiran bintang-bintang ternama dalam film ini lantas sudah dinantikan netizen.

adwiastiyayyy, can't wait!!!! oka & nicholas dua aktor kesayangan, pasti bombastis!!! let see, apakah dian dan nico disini bisa lepas dari sosok rangga dan cinta..