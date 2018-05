Link LIVE STREAMING Barito Putera Vs PSIS Semarang, Barito Unggul Sementara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - PSIS Semarang akan bertandang ke markas Barito Putera untuk melakoni laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (12/5/2018).

Kick off laga ini akan di mulai pukul 18.30 WIB.

Dalam laga ini kedua tim berambisi menorehkan kemenangan.

Saat ini, PSIS berada di urutan 16 klasemen tentu yang paling berambisi menang.

Karena apabila tak segera bangkit akan terus terperosok di zona degradasi.

Sedangkan Barito, berada di posisi 9 klasemen dengan 10 poin.

Bila menang, peluang terbuka masuk ke papan atas , sambil berharap tim-tim yang memiliki poin dengan mereka juga terpeleset.

LIVE STREAMING

Pertandingan Barito Putera Vs PSIS Semarang dapat disaksikan melalui Vidio.com melalui tautan dibawah ini:

Link 1: Barito Putera Vs PSIS Semarang

Link 2: Barito Putera Vs PSIS Semarang

