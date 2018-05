Hadiri Wisuda Azriel, Krisdayanti Tulis Unggahan Penuh Haru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah 3 tahun penuh mengenyam bangku pendidikan di tingkat SMA, tibalah saat yang ditunggu-tunggu diantaranya adalah proses wisudanya.

Momen ini pula yang dilalu Azriel Hermansyah yang merasakan prosesi wisuda, Sabtu (12/5/2018).

Momen kebahagian tersebut tampaknya juga dirasakan oleh orang-orang terdekatnya diantaranya Anang Hermansyah dan Ashanty serta Aurel Hermansyah.

Baca: Binggung Mau Buka Puasa Dimana? Yuk Cobain 4 Rekomendasi All You Can Eat di Pontianak Berikut!

Hadir juga dalam momen bahagia tersebut miminya, Krisdayanti.

Dalam unggahan kebersamaan mereka di instagram yang diunggah Ashanty, terucap kebahagiaannya saat itu.

ashanty_ashAlhamdulillah wisuda jiel lulus sma berjalan lancar.. masih panjang perjalanan mu nak. good luck and we love u so much. @azriel_hermansyah

Baca: Fitur WhatsApp Ini Nantinya Bisa “Bungkam” Anggota Grup

Dalam foto tersebut, Ashanty mengunggah foto mereka berlima mulai dari Anang, Ashanty, Krisdayanti dan Aurel mendampingi Azriel.

Anang dan Ashanty tampak kompak menggunakan seragam batik, sementara Krisdayanti juga tak kalah anggun menggunakan busana bernuansa peach nampak membalut tubuh.

Sementara Aurel menggunakan dress batik.

Sama halnya momen tersebut juga dibagikan krisdayanti.