Ciptakan Kader Berkompeten, Sesco Gelar BTLO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Smart English Student Community (Sesco) IKIP PGRI Pontianak menggelar kegiatan Basic Training Of Leadership and Organisation (BTLO) untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris di kampus Ilham IKIP PGRI Pontianak.

BTLO adalah kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan dan Keorganisasian, mengangkat tema "Prove That You Are Worth To Be The Next Of Sesco Generation" (buktikan bahwa kamu pantas untuk menjadi generasi sesco selanjutnya).

Kegiatan tersebut di ikuti oleh 50 peserta dan berlangsung selama 3 hari secara bertahap yaitu 10,11 dan 13 Mei 2018.

Kegiatan BTLO di isi dengan berbagai macam acara di antaranya, materi, outbond dan di akhiri dengan pengukuhan.

Ahmad Rijal selaku ketua panitia BTLO mengatakan kegiatan ini di adakan agar kedepannya muncul pemimpin yang hebat untuk Sesco sendiri dan luar Sesco.

"Harapannya agar kegiatan ini dapat menciptakan penerus dan pemimpin untuk Sesco sendiri dan luar Sesco yang hebat dan mempunyai intelektual tinggi dan cakap berorganisasi, kedepannya juga diharapkan mampu menuangkan ide-ide mereka untuk memajukan organisasi" ungkap Ahmad Rijal.

Punasan salah satu peserta kegiatan BTLO mengatakan sangat berterimakasih dengan panitia.

"Saya sangat berterima kasih dengan panitia, banyak ilmu yang kami dapatkan, dan sampai hari ini isi kegiatan pun sangat menarik, semoga hari terakhir nanti semakin menarik" ujar Punasan.

BTLO di ramu sangat apik oleh panitia, sehingga peserta pun merasa sangat asik menjalani kegiatan Latihan Dasar ini.