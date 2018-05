Binggung Mau Buka Puasa Dimana? Yuk Cobain 4 Rekomendasi All You Can Eat di Pontianak Berikut!

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Bulan Ramadan Identik dengan yang namanya buka puasa bersama (bukber). Selain ajang silaturahmi, tentunya bukber harus dinikmati dengan beragam hidangan yang super yumy dong?

Suka binggung gak si buat nentuin menunya? Nah kamu bisa nyobain bukber ala buffet dengan beragam pilihan kok! Jadi gaperlu ribet nentuin menu apa yang bakal dicoba. Menu buffet biasanya terdiri dari takjil, appetizer, maincourse dan desserts kok! Kamu tinggal pilih sesuai selera.

Baca: Kampoeng Ramadan All You Can Eat Rp 75 ribu di Santika Hotel

Nah, buat buffet-ers kamu bisa nyobain 4 tempat all you can eat selama Ramadan ini yang telah dirangkum tribunpontianak.co.id, tentunya dengan menu dan selera sesuai pilihan kamu ya.

1. Waroeng Ramadhan Aston Hotel Pontianak

Warung Ramadhan All You Can Eat di Hotel Aston tahun ini mengusung tema makanan khas Melayu Pontianak. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ YOUTUBE)

Menu Waroeng Ramadhan Hotel Aston Pontianak ini megusung konsep menu khas melayu Pontianak dengan beragam rasa dan tentunya bisa dipilih sesuai selera. Fyi, all you can eat disini dibanderol dengan harga Rp 80 ribu aja kok. Kamu wajib nyobain beragam jajanan pasarnya yang super yumynya juga ya guys!

2. Berkah Ramadhan Harris Hotel Pontianak

Berkah Ramadhan Harris Hotel Pontianak (Youtube)

Buffet Berkah Ramadhan Harris Hotel Pontianak dotawarkan dengan harga Rp 99 ribu aja kok khusus di Harris Cafe! Sedangkan di Cielo Sky Lounge dibanderol Rp 129 nett. Kamu bisa nemuin beragam jajanan pasar tradisional, menu khas melayu sampai menu dengan Arabian style loh!

3. Kampoeng Ramadhan Santika Hotel Pontianak

Sajian Kampoeng Ramadan di Hotel Santika Pontianak (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ LEO PRIMA)

Kampoeng Ramadan menawarkan menu untuk berbuka puasa dan sahur hanya dengan harga Rp 70 ribu untuk in house (tamu yang mengginap) dan Rp 75 ribu untuk pengunjung luar. Satu menu wajib yang harus kamu cicipin disini yaitu daging yang dimasak dengan bumbu khas NTT.

4. Buffet Ramadhan Neo Hotel Pontianak

Menu berbuka puasa di Hotel Neo Pontianak (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / Ana Sesar Andani Pangarepo)

Neo Hotel Pontianak menawarkan paket all you can eat Rp 88 ribu (Buffet) khusus breakfasting kali ini. Mengusung konsep tradisional food, kamu bisa nikmatin 39 item yang tentunya menu berbeda untuk setiap harinya mulai dari appetizer, main course dan dessertnya.

Gimana? Udah punya pilihan mau buka puasa tahun ini dimana? Semua sesuai dengan pilihan kalian ya guys! Selamat menyambut bulan suci ramadan yang tinggal menghitung hari.