Yummy! Menu Tradisional Sampai Arabian Hadir di Berkah Ramadan Harris Hotel Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Udah siap dengan Ramadan? Apa lagi mikir buat nyari tempat buka puasa bareng? Atau bingung mau menu apa aja yang akan disantap dibulan nan suci tersebut? Yup! Ga perlu bingung, Harris Hotel Pontianak bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu berbuka maupun sahur loh guys.

Baca: Peran Aktif Masyarakat Wujudkan Situasi Aman Jamin Pesta Demokrasi Lancar

Kamu bisa nemuin beragam jajanan pasar tradisional, menu khas melayu sampai menu dengan Arabian style loh! Kamu cuma perlu datang dan diam ditempat untuk menikmati makanan yang disediakan. Fyi, buffet yang ditawarkan hanya Rp 99 ribu aja kok khusus di Harris Cafe! Sedangkan di Cielo Sky Lounge dibanderol Rp 129 nett.

Baca: Sudah Pernah Dihukum, Pencuri Buah Sawit Ini Nekat Ulangi Aksinya

Kamu bisa menikmati makanan sepuasnya tanpa batas (all you can eat) tinggal siapin aja tenaga buat ngehabisin makanan super yumynya. Khusus menu Arabian kamu bisa mencicipi Roost Arabic yang super gurih. Gak perlu takut bosen! Menunya dirotasi setiap hari kok guys. Makin penasaran kan? Yuk! Tonton aja video di atas sampai beres ya.