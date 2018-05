Buffet Ramadan All You Can Eat Rp 88 ribu di Neo Hotel Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Sudah siap menyambut bulan ramadan? Yup! Bulan ramadan yang tinggal menghitung hari ini tak boleh dilewatkan tanpa menu spesial untuk berbuka puasa maupun sahur nantinya loh!

Neo Hotel Pontianak menawarkan paket all you can eat Rp 88 ribu (Buffet) khusus breakfasting kali ini. Well, buat buffet-ers wajib banget buka puasa disini deh karena kamu bisa makan sepuasnya hanya dengan harga Rp 88 ribu! Oh iya, khusus anak-anak dibawah umur 10 tahun akan dikenakan charge setengah harga ya.

Mengusung konsep tradisional food, kamu bisa nikmatin 39 item yang tentunya menu berbeda untuk setiap harinya mulai dari appetizer, main course dan dessertnya.

Seperti hari Senin kamu bisa menikmati menu tradisional khas betawi. Main coursenya sendiri diantaranya Ayam Lengkuas, Ikan Asam Pedas, Mie Goreng Jawa dan aneka tumis sayuran.

Khusus takjil kamu tak hanya bisa menikmati jajanan tradisional seperti aneka kolak, bubur sumsum, puding dan manisan tapi kamu juga bisa nikmatin makanan Arabian style seperti Kebab Chicken Turkey yang gurih banget deh pokoknya!

Kamu wajib banget nyobain beragam takjil manisnya juga nih guys, setelah seharian berpuasa terus di ganti dengan makanan serba manis Neo Hotel dijamin kamu bakal lebih semangat lagi deh!

Menu tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang terdiri dari beberapa makanan luar seperti Thailand. Khusus tahun ini Neo Hotel Pontianak menyajikan khusus menu tradisional dengan aneka ragam olahan.

Tak hanya itu, buka puasa kamu akan semakin enjoy dengan suasana Kota Pontianak dari lantai 11 Neo Hotel loh!