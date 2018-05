212 The Power of Love, Kisah Jurnalis Yang Khawatir Akan Terjadi Aksi 98 Kembali

Film 212 The Power of Love

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK -Film 212 The Power of Love hadir dengan megangkat kisah nyata aksi 212 beberapa waktu lalu. Film 212 The Power of Love mengisahkan seorang jurnalis (Rahmat) yang dikenal dingin dan cenderung sinis membuat ia tidak memiliki banyak teman, kecuali Adhin sang fotografer.

Rahmat bekerja sebagai seorang jurnalis di Majalah Republik ini menceritakan kisah perseteruannya dengan sang Ayah. Film yang dibintangi Fauzi Baadila, Humaidi Abas, Adhin Abdul Hakim, Hamas Syahid, Meyda Sefira, Asma Nadia dan Roni Dozer ini bergenre drama.

Saat pulang kampung untuk pemakaman Ibunya, Rahmat mendapat kabar bahwa ayahnya Ki Zainal akan melakukan longmarch bersama para santri dari Ciamis untuk mengikuti aksi pada tanggal 2 Desember 2016.

Hubungan Rahmat dan Ki Zainal diketahui sangat tidak harmonis, ia menganggap Rahmat seorang pengecut yang tidak bertanggung jawab.

Tak hanya itu ada kisah perjalanan cinta antara Rahmat dan teman kecilnya Yasna yang ternyata masih saling megagumi satu sama lain.

Disutradarai oleh Jastis Arimba, Rahmat berupaya menggagalkan niat ayahnya, karena khawatir aksi tersebut akan memicu kerusuhan serta menimbulkan korban jiwa seperti peristiwa aksi 98.

Lalu berhasilkah Rahmat menggagalkan aksi Ayahnya? Serta bagaimana kelanjutan hubungan keduanya? Yuk! Langsung aja tonton dibioskop kesayangan kamu ya.