Akun Instagram Via Vallen Posting Kemeriahan Live Konser di Sintang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Akun resmi Instagram Via Vallen dengan 6,3 miliar pengikut memposting video berdurasi 45 detik yang menunjukkan kemeriahan live konser di Stadion Baning Sintang, Rabu (9/5/2018) malam.

"Vyanisty Sintang suaranya mana, thank you semuanya, selamat ulang tahun Kabupaten Sintang," ucap Via Vallen saat menyapa puluhan ribu penonton yang tumpah ruah malam itu.

Via kemudian membawakan lagunya yang paling fenomenal berjudul "Sayang". Hal ini sontak membuat puluhan ribu penonton malam itu bergemuruh ikut bernyanyi bersama.

Merekam video dengan gaya selfie, Via menunjukkan betapa ramainya penonton live konser malam itu. Sejuta cahaya lampu dari penonton tampak begitu menyilaukan.

Setelah sembilan jam lamanya diposting, video dari akun Instagram Via Vallen ini telah ditonton sebanyak 299. 744 kali dan mendapatkan 839 komentar pengikutnya.

"Terimakasih Sintang, selamat ulang tahun dan sampai jumpa lagii ❤," tulis Via mengawali kolom komentar.

Kemudian, video ini pun langsung dikomentari oleh para pengikut Via Vallen.

@vyanisty_saudi menuliskan "Dimana ada @viavallen disitu ada Vyanisty yg selalu petcaaaaaahhh

@hebianus_helly_ menuliskan "Mkasih mbak via, udah menghibur kami warga Sintang, ntr law acara nikahan ku undang mbak via, law duitnya ckup wkwkwkwk terima kasih mbak via jgan jera dtang k bumi senentang#sintang

@seraphina_devie menuliskan "Ramai amat nuuh org Sintang nonton viavallen @konservatif_13