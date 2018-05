Tampil Cetar, Baju Seberat 30 Kilogram Lukai Syahrini Sampai Berdarah-darah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi cantik yang selalu tampil fenomenal, Princes Syahrini, selama ini dikenal dengan busananya yang wah dan menawan.

Tidak hanya piawai memadupadankan busana, Syahrini juga dipuji karena busana yang dikenakannya selalu di luar dugaan.

Sebut saja ketika dirinya tampil bersama sang adik, Aisyahrani di sebuah acara televisi, 28 April 2018 lalu.

Inces Syahrini mengenakan baju serba putih dengan mahkota beberapa burung merpati putih sedang terbang mengelilingi kepalanya.

Dalam akun Instagramnya, ia menuliskan kalau momen tersebut adalah saat dirinya menyanyikan lagunya.

“Full Song Full Videos Of My New Single, CINTA TERBAIK, Syahrini X Aisyahrani, Swipe Left” ujarnya.

Terkait dengan busana nyentriknya ini, rupanya memantik rasa ingin tahu dari Ruben Onsu dan Ivan Gunawan.

Kebetulan Syahrini menjadi bintang tamu di acara Brownis Tonight, Selasa (8/5/2018).

“Syahrini menjadi trade mark dengan baju-baju heboh. Itu tema dari mana terlintas,” tanya Ruben.

Syahrini mengaku tema tersebut datang dari sang adik, Aisyahrani.