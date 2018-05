Banyak Yang Tak Tahu, Putra Tunggal Prabowo Sangat Terkenal di Luar Negeri, Ternyata Ini Kerjanya!

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Mirna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Banyak yang tak tahu bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto mempunyai seorang putra tunggal.

Ragowo Hediprasetyo alias Didit namanya, merupakan perancang busana asal Indonesia yang masuk daftar Official Calendar Paris Fashion Week.

Secara konsisten Didit menggelar peragaan dalam ajang tersebut dan menjadi satu dari sedikit desainer Indonesia yang berhasil menembus pagelaran mode bergengsi tersebut.

Untuk kalender 2018 ini, Didit kembali tampil dan memperagakan busana rancangannya di Paris Fashion Week.

Anggun C Sasmi dalam akun media sosialnya memposting foto dengan memegang sebuah kertas yang bertuliskan nama Didit Hediprasetyo.

Dalam postingan itu, Anggun menuliskan “Ready to be blown away @didit.hediprasetyo #PFW2018″.

Bukan hanya Anggun yang hadir, ada pun juga petinggi dari ANTV yang hadir dalam acara tersebut.