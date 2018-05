ATHIRA Romantic for Ramadan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Banyak hal yang harus kamu persiapkan untuk menyambut bulan nan suci ini mulai dari mempersiapkan menu makanan, me-list buka puasa bareng bahkan sampai menurunkan berat badan, Well, it’s not wrong kok!

Tapi, satu hal yang pastinya tak boleh terlewatkan yakni outfit yang akan dikenakan nantinya.

Outfit karya Designer Anggie Rachmat dengan seri muslim nuansa putih bersih ini bisa menjadi pilihan untuk menyambut bulan ramadhan dan idul fitri.

ATHIRA Romantic for Ramadhan ini ternyata terinspirasi dari indahnya ramadan dalam kesucian diri yang dilambangkan dengan warna putih.

Tampil lebih indah, outfit ini di Mix dengan batik warna pastel nan lembut serta sentuhan bordir elegant. Bahan kainnya sendiri menggunakan batik mix katun bordir dan katun premium serta ditambahkan aplikasi bordir bunga.

Model Outfit ATHIRA mengikuti trend fashion banget kok! Look seperti ini bisa kamu kenakan diberbagai acara baik sekedar silaturahmi, buka puasa bersama hingga acara formal loh! Potongannya yang longgar tentunya akan membuat kamu menjadi lebih nyaman dan leluasa dalam beraktivitas.

Model baju kedua semakin chic dengan paduan outer dan tentunya detail payet dan bordir bunganya. Dijamin dengan busana ini kamu bakal tampil stand out!

Sepatunya sendiri bisa menggunakan pump heels, ankle strap heels dan platform heels. Nah, buat yang gak mau ribet kamu bisa menggunakan flatshoes juga kok.

Outfit seperti ini cocok menggunakan makeup dan hijab do simple untuk menonjolkan sisi romantic dari ATHIRAnya sendiri! Terakhir, outfit ini gak bakal buat kamu seeking to much attention kok.

Model: Hariandini Tri Astuti

Wardrobe by Anggie Rachmat, Ig @anggie_gallery

Makeup and hijab so by. Hariandini tri Astuti

Photographer : Destriadi Yunas Jumasani

Lokasi : Tepian Sungai Kapuas