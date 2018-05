Wai Rejected Launching Album Pertama Betajuk Terbitlah Terang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Setelah 12 tahun berkarya didunia permusikan, Wai Rejected melaunching album pertama mereka yang berjudul Terbitlah Terang, Senin (7/5/2018).

Album Terbitlah terang terdiri dari 8 lagu yang setiap lagunya memiliki kisah tersendiri loh mulai dari kisah anak-anak yang berada dilingkungan perang hingga kisah hidup anak muda yang penuh perjuangan.

Lagu-lagu seperti Reason to Fight, Tabu, Intensi, The World Talks, Propaganda, Rewind , Oh My, dan Terbitlah Terang terdapat di album Wai Rejected berbentuk buku (fisik) ini.

Groupband yang digawangi Dhika Rahman (Drum), John Fisher (Gitar), Theo Utomo (Gitar), Doni Randha Putra (Vokalis) dan Edho Sas Natra (Bass) ini selanjutnya akan melakukan tour promosi, visit media (radio) dan tentunya mendatangi kota-kota yang telah mereka tetapkan.

Bercerita terkait launching album pertamanya, tentunya banyak hambatan yang lebih dulu dihadapi Wai Rejected hingga bisa berada diposisi saat ini.

"Hambatan tentunya dari kita masing-masing ada ya. Kalau saya sendiri ya seperti waktu atau target lebih terpacu. Waktu disini berkaitan dengan manajemennya ya apalagi kita juga kerja kan. Doni juga baru gabung jadi perlu penyesuaian," ucap Theo Utomo

Hal ini menunjukan semakin banyak musisi muda yang mengibarkan sayapnya untuk terus berkarya di dunia permusikan khususnya di Pontianak sendiri.