Persib Vs Persipura - Kapten Maung Bandung Serukan Jangan Takut

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kapten Persib Bandung, Supardi Nasir sudah bisa tampil menghadapi Persipura Jayapura, usai menjalani hukuman yang dijatuhkan Komisi Disiplin PSSI berupa larangan bermain dalam empat laga.

Ia mengaku siap bertanding melawan tim Mutiara Hitam jika diberikan kepercayaan oleh pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomez pada laga yang akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Sabtu (12/5/2018).

Supardi menilai Persipura tim bagus yang diperkuat banyak pemain bertalenta.

Prestasi mereka pun terbilang stabil dari musim ke musim.

"Musim ini Persipura banyak bongkar pemain. Tapi penampilan mereka tetap bagus karena mental mereka sudah terbentuk," ujar Supardi kepada wartawan, Senin (7/5/2018)

Ia mengakui pemain Persipura perlu diwaspadai, tapi tidak mesti ditakuti.

Bek sayap yang oleh Gomez diplot sebagai winger ini optimistis dengan kerja keras Maung Bandung bisa mengatasi mereka.

"Tidak ada tim yang super di Liga Indonesia, termasuk Persipura. Kalau kita bisa bekerja lebih keras, kita berpeluang petik kemenangan," tandasnya. (*)

