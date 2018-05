Hasil Lengkap Undian Piala Presiden 2018 - Persipon Vs Kalteng Putra, Persibeng Vs Martapura FC

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Klub kebanggaan Kota Pontianak, Persatuan Sepakbola Pontianak (Persipon) bakal bersua Kalteng Putra, pada Piala Presiden 2018.

Satu klub asal Kalbar lainnya, Persatuan Sepakbola Bengkayang (Persibeng) akan melawan Martapura FC.

Namun demikian, dikutip dari Kompas.com, pertandingan kedua klub kebanggaan Kalbar tersebut belum ditentukan usai undian yang dilakukan oleh PSSI, di Stadion Pakasari, Kabupaten Bogor, pada Kamis (3/5/2018) lalu tersebut.

Persipon Pontianak dan Persibeng Bengkayang sendiri pada Piala Presiden 2018 tergabung di Zona 13. Zona ini diikuti delapan klub, masing-masing PS Barito Putera, Kalteng Putra FC, Martapura FC, Persipon Pontianak, Persibeng Bengkayang, Persebun Pangkalan Bun, Perseban Banjarmasin, Kota Baru FC.

Perhelatan Piala Presiden 2018 akan diikuti sebanyak 127 tim yang dengan rincian 18 klub Liga 1, 24 klub Liga 2, dan 85 klub Liga 3. Ajang ini akan dimainkan mulai dari babak 128 besar, 64 besar, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Pada babak 128 besar, turnamen ini menggunakan dengan membagi tim-tim ke dalam 16 zona.

Kini, hanya dua laga yang sudah ditentukan kapan tanggal penyelenggaraannya, yakni Persibo Bojonegro melawan Madura United dan PSBK Blitar melawan Arema FC. Persibo melawan Madura United sore 15.30 WIB dan PSBK melawan Arema FC digelar pukul 19.00 WIB, Selasa (8/5/2018).

Tim yang berasal dari kasta kompetisi lebih rendah mendapatkan keuntungan dengan menjadi tuan rumah saat bertemu lawan dari kasta kompetisi yang lebih tinggi. Hanya, masih ada tiga tim yang belum mendapatkan lawan, yakni PS Keluarga USU dari Zona 1, Perseban Banjarmasin dari Zona 13, dan Persida Sidoarjo dari Zona 14.

Berikut Jadwal Lengkap Piala Presiden 2018:

Zona 1

Kuala Nangroe vs PSMS

PSBL Langsa vs PSDS Deli Serdang

Persiraja Banda Aceh vs Aceh United

PS Keluarga USU vs waiting list

Zona 2

Kepri 757 Jaya vs PSPS Pekanbaru

Persih Tembilahan vs Semen Padang

Batang Anai FC vs PS Pessel

PS Bintan vs Nabil FC