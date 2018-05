Hari Ini Peluncuran New Datsun GO and New Datsun GO+

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Nissan Motor Indonesia (NMI), melalui brand Datsun, memperkenalkan New Datsun GO and New Datsun GO+ pada Selasa (8/5/2018). Melalui press release yang disampaikan kepada Tribunpontianak.co.id,Eiichi Koito, President Director PT Nissan Motor Indonesia mengatakan peluncuran untuk memperluas pilihan bagi konsumen dan memperkuat komitmen Datsun di pasar Indonesia.

New Datsun GO diperuntukkan bagi generasi muda yang ingin tetap berkendara dengan nyaman di tengah kondisi jalan yang sibuk serta menikmati kebebasan mobilitas secara personal.

New Datsun GO merupakan hatchback yang dilengkapi X-Tronic CVT untuk kenyamanan berkendara dan hadir dalam tampilan baru yang menarik perhatian.

Melayani target pelanggan yang berbeda yang berasal dari keluarga muda Indonesia adalah New Datsun GO+, mobil keluarga penuh gaya bagi mereka yang membutuhkan keserbagunaan dalam ruang interior yang luas serta kenyamanan ketika bepergian bersama dengan orang yang mereka cintai.