Harga New Datsun GO and New Datsun GO+ Mulai Dari Rp102.990.000

Datsun Indonesia kembali memperkenalkan New Datsun GO and New Datsun GO+.

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sukses meluncurkan beberapa produk terbaru di awal 2018, Datsun Indonesia kembali memperkenalkan New Datsun GO and New Datsun GO+.

Kedua model ini bergabung dengan compact crossover dan flagship yang baru-baru ini diluncurkan, Datsun CROSS, sekaligus memperluas pilihan bagi konsumen dan memperkuat komitmen Datsun di pasar Indonesia.

Baca: LIVE FACEBOOK - Razia Gabungan di Siantan Jaring Ratusan Pengendara

President Director PT Nissan Motor Indonesia, Eiichi Koito mengatakan Datsun Indonesia mempersembahkan X-Tronic CVT untuk kenyamanan dan pengalaman baru berkendara bersama Datsun. New Datsun GO and New Datsun GO+ tersedia mulai hari ini di dealer Datsun di seluruh Indonesia dengan harga mulai dari Rp102.990.000 (OTR Jakarta)

Baca: Pengalaman Perdana di WBC Youth, Ari Mohon Dukungan dan Doa

Eiichi mengatakan Datsun Sigap mencerminkan komitmen Datsun dalam menyediakan layanan purnajual berkualitas secara konsisten.

"Kedua model baru ini menawarkan pengalaman Datsun yang baru bagi pelanggan kami,” ungkap Eiichi melalui press releasenya, Selasa (8/5/2018).

Ia mengatakan kombinasi desain yang segar, fitur-fitur modern dan teknologi mumpuni dalam kemasan harga yang tetap kompetitif, menjadikan New Datsun GO dan New Datsun GO+ jawaban atas kebutuhan kaum muda Indonesia yang menginginkan mobil yang merefleksikan kepribadian mereka dengan penuh gaya.