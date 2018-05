Datsun GO dan GO+ Sasar Keluarga Muda

New Datsun GO+ adalah mobil keluarga penuh gaya

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sejak diperkenalkan di Indonesia empat tahun lalu, Datsun GO dan GO+ sangat populer dan diakui sebagai kendaraan dengan desain menarik dan memiliki performa serta ketangguhan yang sangat teruji.

Kedua model terbaru ini mengusung DNA yang sama yakni kuat dan tangguh, namun dengan sentuhan gaya dan deretan fitur terbaru, termasuk teknologi X-Tronic CVT.

President Director PT Nissan Motor Indonesia, Eiichi Koito mengungkapkan diperkenalkannya New Datsun, serta kehadiran Datsun CROSS yang canggih, menjadikan Datsun mereposisi identitasnya di Indonesia.

Datsun CROSS diperuntukkan kepada pelanggan dengan gaya hidup yang beragam dan aktif, sedangkan New Datsun GO diperuntukkan bagi generasi muda yang ingin tetap berkendara dengan nyaman di tengah kondisi jalan yang sibuk serta menikmati kebebasan mobilitas secara personal.

New Datsun GO merupakan hatchback yang dilengkapi X-Tronic CVT untuk kenyamanan berkendara dan hadir dalam tampilan baru yang menarik perhatian.

"Hadirnya new Datsun GO melayani target pelanggan yang berbeda yang berasal dari keluarga muda Indonesia, New Datsun GO+ adalah mobil keluarga penuh gaya bagi mereka yang membutuhkan keserbagunaan dalam ruang interior yang luas serta kenyamanan ketika bepergian bersama dengan orang yang mereka cintai," ujarnya, Selasa (8/5/2018).