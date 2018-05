Bikin Konsep Prewedding Bertema Goblin, Penyanyi Cantik Ini Sukses Bikin Iri Pecinta Drakor

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi Malaysia Shila Amzah baru saja menikah, dan tema pernikahannya terinspirasi oleh drama Korea Goblin!

Penyanyi dwibahasa ini merilis video prewedding yang menampilkan adegan yang diciptakan kembali dari drama 2016 dengan Gong Yoo dan Kim Go Eun.

Termasuk lokasi syuting yang menakjubkan mirip dengan drama ini.

Baca: Prediksi Soal Johann Zarco Tepat, Marc Marquez Kembali Bikin Ramalan tentang Ducati

Foto pernikahan mereka termasuk bunga soba yang Kim Shin berikan Ji Euntak dalam drama.

Bunga Soba ()

Video pernikahan mereka ini menyatukan adegan dan tema Goblin dengan pakaian dan dekorasi pernikahan tradisional Malaysia.

Goblin (Net)

Meskipun Shila memilih gaun resepsi hitam yang kontroversial, dia tetap setia pada temanya!

Shila Amzah ()

“Some love it some hate it…honestly, I don’t care sebab this is my wedding