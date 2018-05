Biaya Pernikahan Ratusan Juta, Pria Ini Malah Bakar Kekasihnya Sebelum Nikah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manossoh menyebutkan pasangan ST (25) dan LR (41) sering bertengkar soal biaya pernikahan mereka yang mencapai sekitar Rp 250 juta.

Pertengkaran itu diduga berujung pada perbuatan ST yang tega membunuh dan membakar sang kekasih LR di tengah rencana pernikahan mereka.

"Pernikahan mereka Agustus nanti ini semua biayanya (Rp 250 juta) ditanggung pihak perempuan. Mungkin itu yang membuat tersangka selalu direndahkan saat bertengkar," kata Iver saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/5/2018).

Usai Foto Prewedding Iver menjelaskan, berdasarkan pengakuan pelaku, perseteruan mereka selalu menyinggung soal siapa yang bertanggung jawab dalam biaya pernikahan nanti.

Pada Kamis (3/5/2018), pasangan yang sudah berpacaran 9 bulan tersebut cekcok di kediaman LR di Jalan Alaydrus, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat.

LR disebut sempat mengancam menggunakan pisau.

Setelah itu ST menusuk LR hingga tewas. Kejadian tersebut dilakukan tepat satu hari setelah mereka foto prewedding di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

ST membawa jenazah kekasihnya berkeliling dari Gambir ke Tambora untuk mencari bantuan menghilangkan jejak pembunuhan. Ia memutuskan membakar kekasihnya di sebuah pantai Desa Karang Serang, Tangerang pada Jumat (4/5/2018) dini hari.

Saat ini ST telah mendekam di balik jeruji besi Polres Metro Jakarta Pusat, setelah pelimpahan kasus dari Polsek Tambora, Jakarta Barat, Minggu (6/5/2018).

Ia dikenakan pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan terancam hukuman penjara 15 tahun lamanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sebelum Dibunuh, Calon Pengantin Bertengkar soal Biaya Pernikahan Rp 250 Juta"

