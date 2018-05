Begini Peran Sosok "Abang" Bagi Karier Wai Rejected

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Wai Rejected yang baru saja melaunching album (fisik) nya yang berjudul Terbitlah Terang mengaku sosok 'abang' berperan penting dalam karier grup band tersebut.

Melalui press conference yang diadakan grup band beranggotakan lima orang ini ternyata sosok 'Abang' mampu membangkitkan semangat mereka yang telah berkecimpung di dunia musik selama 12 tahun belakangan.

"Akhirnya setelah 12 tahun Wai Rejected mengeluarkan album terbitlah terang. Proses yang kami jalani ini tergolong singkat dan ini semuat berkat abang yang selalu memotivasi dan mem-push kami." Ucap Dhika (Drummer).

Tak menyebutkan siapa sosok 'Abang' sebenarnya, Wai Rejected mengatakan sosok tersebut juga aktif dibidang seni.

Sebagai langkah terbesar yang dilakukan Wai Rejected mengaku sedikit kecewa kenapa mereka baru bisa melaunching setelah 12 tahun.

"Seharusnya bisa lima tahun setelah terbentuk kami meluncurkan album. Tapi, ya banyak kendala dan hambatan akhirnya kami baru bisa launching diusia sekarang." Tambah Dhika

Di era dunia digital Wai Rejected justru memilih untuk merilis album fisik (CD) dengan alasan ingin meningkatkan daya tarik penikmat musik yang ada di Pontianak khususnya. Tak hanya itu, tanpa disadari saat ini rilisan fisik sudah mulai digemari lagi bahkan menjadi trend.

Menurut grup band yang pertamakali terbentuk di Malang ini, melalui rilisan fisik mereka bisa ikut bekerjasama dan mendukung industri seni lainnya seperti digital art, penggiat literasi dan photography.

Tak lupa mereka berharap album Terbitlah Terang ini bisa diterima semua penikmat musik dan ikut termotivasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Wah, Selamat Wai Rejected untuk album barunya!

List Lagu Album Terbitlah Terang:

-Reason to Fight

-Tabu

- Intensi

-The World Talks

-Propaganda

- Rewind

-Oh My

-Terbitlah Terang