Banyak Perubahan, Ini Kelebihan New Datsun GO dan New Datsun GO+

Datsun Indonesia kembali memperkenalkan New Datsun GO and New Datsun GO+.

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - New Datsun GO dan New Datsun GO+ memberi pengalaman berkendara baru dengan X-tronic CVT X-tronic CVT (continuously variable transmission) telah ditambahkan sebagai fitur baru untuk New Datsun GO hatchback.

Teknologi terbaru CVT, yang pertama kali diperkenalkan dalam jajaran Datsun yaitu Datsun CROSS, akan semakin meningkatkan kemudahan dan kenikmatan berkendara.

President Director PT Nissan Motor Indonesia, Eiichi Koito mengatakan akselerasi mulus dan kemudahan berkendara, teknologi ini juga irit bahan bakar, memberikan performa lebih baik, memiliki bagian bergerak yang lebih sedikit, dan lebih tahan lama, lebih ringan dan lebih gesit dibanding gearbox

otomatis biasa.

New Datsun GO dan New Datsun GO+ juga dilengkapi dengan mesin berkapasitas 1,2 liter tiga silinder (78 HP untuk varian dengan fitur CVT) yang lebih maju dan andal, serta memberikan performa dan efisiensi tingkat tinggi dalam paket yang lebih ringan dan ringkas.

Pengalaman kabin baru Datsun untuk segi kualitas dan gaya, bagian dalam mobil mendapat perhatian besar. Keseluruhan dasbor dan panel instrumen telah didesain ulang.

Baca: Kelompok Belajar Lansia Buta Aksara Bunga Desa Selakau Akhirnya Ikuti Ujian

Bagian interior terbaru menghadirkan dua kombinasi warna, hitam dan beige untuk New Datsun GO+, serta aksen hitam dan silver untuk ventilasi AC bagi New Datsun GO.

Warna baru tersebut menambah nuansa superior di dalam kabin. Di dasbor terbaru tersedia tempat penyimpanan barang glove box dan ruang untuk menaruh barang-barang kecil di kedua sisi kemudi.

Glove box berkapasitas 9,5 liter, cukup untuk menampung dua botol air minum berukuran 750 ml. Trim pintu terbaru kini hadir dengan kantong penyimpanan lebih besar dan dapat memuat botol berukuran 1 liter dan 600 ml bersamaan, serta masih menyisakan ruang untuk barang-barang seperti dompet atau charger untuk perangkat mobile.

Layar sentuh berukuran 6,75 inci di tengah dasbor menghadirkan sistem audio yang terkoneksi penuh dengan MP3, USB, AUX, Bluetooth, dan Smartphone bersistem iOS maupun Android.