SMKN 8 Pontianak Gelar Charity Night, Ini Tujuan Mulia Yang Ingin Dicapai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Para siswa dan alumni SMKN 8 Pontianak menggelar kegiata bertajuk The First Reunion di Halaman SMKN 8 Pontianak, Minggu (6/5/2018).

Ketua Panitia, Torang Oktoberlin Siregar, mengatakan event kemanusiaan ini mengambil tema Sebuah Nama Satu Keluarga Sejuta Cinta.

Kegiatan ini pun bukan tanpa alasan.

“Awalnya, kayak membantu kawan kita yang ingin mendirikan rumah ibadah. Tapi dalam perjalanannya, beliau meninggal,” kata Torang.

Alumnus Angkatan Kedua SMKN 8 Pontianak ini menuturkan, alumnus yang meninggal dunia itu adalah Noor Aulia Ahmad Maestro.

Almarhum menurutnya punya cita-cita ingin mendirikan rumah ibadah di lingkungannya.

Para alumnus yang lain pun merasa ikut terpanggil. Apalagi setelah almarhum meninggal dunia.

“Kita ingin teruskan apa yg sudah beiau lakukan. Ya udah kita kita buatkan reuni sekalian. Sekalian ingat masa-masa kebersamaan dengan beliau, ingat jasa-jasa beliau ke kita,” ujarnya.

Noor Aulia Ahmad Maestro sendiri menurut Torang, adalah angkatan pertama 2009-2010.

Sementara lokasi musola yang akan dibangun adad I Jalan Panca Bhakti, Batulayang.

“Untuk acara sendiri, ada pensi, charity, meet n greet. Pengisi acara AAB (Abang Abang Baik), Abel Beat Box, TKNK, Rico X Kawangeben, dan X Damaica,” tutur Torang.

Besar harapan menurut Torang, dengan kegiatan ini, siswa dan alumni makin bangga dengan SMKN 8 Pontianak.

“Guru-guru juga kita undang,” imbuh Torang. (*)