MotoGP 2018 - Detik-detik Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa Tabrakan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez berhasil menjuarai GP Spanyol, Minggu (6/5/2018).

Sementara itu di belakangnya menyusul pebalap Johann Zarco dan Andrea Iannone.

Sejatinya, pebalap Ducati Jorge Lorenzo yang memulai balapan dari posisi empat mampu melakukan start sempurna dan langsung menyodok ke posisi terdepan.

Memasuki lap ke-8, sebuah insiden terjadi dan melibatkan sang pole sitter, Cal Crutchlow.

Masih pada lap yang sama, tampuk kepemimpinan lomba MotoGP Spanyol 2018 beralih dari tangan Jorge Lorenzo ke Marc Marquez.

Beberapa putaran kemudian, giliran Andrea Dovizioso (Ducati) yang berhasil merebut posisi ketiga dari penguasaan Dani Pedrosa (Repsol Honda).

A closer look at the crash involving Pedrosa, Lorenzo and Dovizioso again!#MotoGP #SpanishGP pic.twitter.com/iqbThI4n2n