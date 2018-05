10 Pasangan di Drama Korea yang Bikin Ngakak, Nomor 9 Favorite Semua Orang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Banyak orang yang menganggap kalau pasangan di drama Korea itu pasti kisahnya romantis hingga menyedihkan yang bisa bikin kita nangis kejer.

Padahal ada banyak juga pasangan di drama Korea yang lucu banget dan bisa dipastikan kita tertawa melihat interaksi mereka.

Dilansir dari laman dramafever.com, ada 7 pasangan di drama Korea yang sukses banget bikin kita ngakak, plus 3 pasang lagi yang enggak bisa kita lewatkan kelucuannya.

1. My Lovely Sam Soon – Kim Sam Soon dan Hyun Jin Heon

My Lovely Sam Soon ()

Drama lama dengan tokoh Kim Sam Soon (Kim Sun Ah) dan Hyun Jin Heon (Hyun Bin) ini kocak banget dari awal pertemuan mereka hingga sudah jadian.

Drama ini bercerita mengenai chef kue yang berisik dan pemilik banyak restoran melakukan kencan kontrak.

Dari yang awalnya terpaksa pura-pura jadian hingga jadian beneran dan enggak bisa dipisahkan! Interaksi mereka di drama ini bikin ngakak banget girls.

2. Greatest Love – Goo Ae Jung dan Dook Jin

Greatest Love ()

Drama yang dibintangi oleh Hong Hyo Jin yang berperan sebagai Goo Ae Jung dan Cha Seung Won yang berperan sebagai Dokko Jin ini juga salah satu pasangan yang lucu banget.

Biasanya tokoh cewek di drama Korea yang berisik, ini malah cowoknya yang cerewet! Setiap mereka ketemu ada aja kejadian yang enggak terduga dan love-hate relationship mereka justru membuat pasangan ini jadi makin indah dilihatnya.