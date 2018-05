Warung Ramadhan All You Can Eat Rp 80 ribu di Aston Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Warung Ramadhan All You Can Eat di Hotel Aston tahun ini mengusung tema makanan khas Melayu Pontianak.

Cuma dengan Rp 80 ribu aja kamu bisa menikmati semua makanan yang ada (buffet). Beberapa menu khas melayu yang ditawarkan seperti gulai kikil kacang merah, gulai ikan belimbing wuluh, gulai pakis ikan asin, cah genjer saos seafood dan masih banyak lagi.

Tak hanya itu kamu juga bisa menikmati makanan lengkap mulai dari tajil sampai buffetnya yang berbeda setiap harinya.

Jadi gimana? Masih binggung nyari tempat berbuka puasa tahun ini? Yuk! Cobain Warung Ramadhan di Aston Pontianak.