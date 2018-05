Warung Ramadan Menu Melayu di Aston Pontianak, Ada Promonya Lho!

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

Bulan Ramdhan menjadi bulan yang paling ditunggu umat muslim. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang disebut seribu bulan ini.

Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menyambutnya. Salah satunya adalah dengan menu makanan yang bisa dinikmati untuk berbuka puasa. Setelah seharian berpuasa tentunya istimewa jika menu berbuka kita dengan menu khas Melayu Pontianak.

Yup! Inilah yang diusung oleh Restaurant Dynasty Hotel Aston Pontianak. Mengambil tema Warung Ramadhan (Buffet) terdiri dari menu tajil sampai menu utama khas Melayu seperti gulai kikil kacang merah, gulai ikan belimbing wuluh, gulai pakis ikan asin, ikan asam pedas, cah genjer saos seafood dan tiram, nasi goreng dan masih banyak lagi.

Untuk takjilnya sendiri terdiri dari buah kurma, beragam kolak, beragam bubur dan tentunya aneka gorengan.

Dessertnya kamu bisa memilih irisan buah segar, ice cendol dan lemon tea. Tak hanya itu kamu juga bisa melihat live cooking dari Chef Aston Pontianak saat menikmati kebersamaan berbuka puasa bersama teman, keluarga maupun pasangan loh!

Menunya akan diganti setiap harinya juga! Jadi kamu gak bakal bosan jika berbuka puasa disini.

Fyi, jika kamu memilih berbuka puasa disini harus reservasi dulu ya guys. Satu lagi nih! harga yang ditawarkan hanya Rp 80 ribu all you can eat loh!

Ada promo yang diberikan khusus bagi kamu yang membawa 10 orang dimana kamu bakal dapetin free all you can eat untuk satu orang.

Eits.. promo ini hanya untuk 10 hari pertama loh! So grab it fast guys.