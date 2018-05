Punya Jidat Jenong? Yuk Intip 5 Gaya Siasati Jidat ala Drama Korea

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Punya jidat lebar/ jenong girls? Enggak perlu minder! Dengan beberapa gaya rambut ini, orang-orang enggak bakal sadar kok kalau kita punya jidat yang lebar/ jenong, malah bikin penampilan jadi semakin cute dan kece.

Berikut ini 5 gaya rambut buat cewek berjidat lebar/ jenong dari drama Korea.

Baca: Dukung Cak Imin Jadi Wapres, Relawan Pemuda Negeri di Kalbar Buka Posko di Sungai Ambawang

1. Suzy - While You Were Sleeping

Suzy ()

Rambut pendek dengan model bob yang diberikan sentuhan wispy bangs ini bakal bikin penampilan semakin cantik.

2. Kim Ji Won - Fight For My Way

Kin Ji Won ()

Blunt bangs dan rambut yang dikuncir membuat wajah jadi terlihat lebih segar. Buat rambut sedikit messy biar terlihat natural dan bervolume.

Baca: Putri Junjung Buih Ketagihan Donor Darah, Awalnya Tak Sengaja

3. Krystal - The Bride Of The Water God

Krystal ()

Buat yang enggak suka pakai poni, contek aja gaya Krystal dengan membuat rambutnya sedikit bergelombang dan membelah tengah rambutnya.