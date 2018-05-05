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Aksi Abizard Acapella MAN 1 Pontianak Ukir Prestasi di Berbagai Ajang, Dalam 'Bingkai' Foto

Abizard Acapella jadi satu dari rim nasyid di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pontianak yang terbilang produktif soal prestasi.

Aksi Abizard Acapella MAN 1 Pontianak Ukir Prestasi di Berbagai Ajang, Dalam 'Bingkai' Foto - tim-nasyid-abizard-acapella-man-1-pontianak_20180505_114329.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Tim nasyid Abizard Acapella MAN 1 Pontianak saat beraksi di atas panggung beberapa waktu lalu.
Aksi Abizard Acapella MAN 1 Pontianak Ukir Prestasi di Berbagai Ajang, Dalam 'Bingkai' Foto - tim-nasyid-abizard-acapella-man-1-pontianak_20180505_114547.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Tim nasyid Abizard Acapella MAN 1 Pontianak
Aksi Abizard Acapella MAN 1 Pontianak Ukir Prestasi di Berbagai Ajang, Dalam 'Bingkai' Foto - tim-nasyid-abizard-acapella-man-1-pontianak_20180505_114533.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Tim nasyid Abizard Acapella MAN 1 Pontianak
Aksi Abizard Acapella MAN 1 Pontianak Ukir Prestasi di Berbagai Ajang, Dalam 'Bingkai' Foto - tim-nasyid-abizard-acapella-man-1-pontianak_20180505_114432.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Tim nasyid Abizard Acapella MAN 1 Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Abizard Acapella jadi satu dari rim nasyid di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pontianak yang terbilang produktif soal prestasi.

Dalam banyak kesempatan yang diikuti, ekskul ini kerap membawa pulang piala dengan kebanggaan.

Bersamanya, mengharumkan nama baik sekolah di berbagai pentas.

Berikut aksi tim nasyid yang diawaki Yamin Pamane, M Fahmi, Uti Ilal Azhar, Rolin Haqqiy Taqiy dan juga M Bilal Faturahman itu, dalam rangkaian foto istimewa yang kami rangkum pada Sabtu (05/05/2018). 

Tags
Nasyid
MAN 1
Pontianak
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Penulis: Ishak
Editor: Rizky Zulham
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