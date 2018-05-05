Aksi Abizard Acapella MAN 1 Pontianak Ukir Prestasi di Berbagai Ajang, Dalam 'Bingkai' Foto
Abizard Acapella jadi satu dari rim nasyid di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pontianak yang terbilang produktif soal prestasi.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Tim nasyid Abizard Acapella MAN 1 Pontianak saat beraksi di atas panggung beberapa waktu lalu.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Tim nasyid Abizard Acapella MAN 1 Pontianak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Tim nasyid Abizard Acapella MAN 1 Pontianak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Tim nasyid Abizard Acapella MAN 1 Pontianak
Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Abizard Acapella jadi satu dari rim nasyid di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pontianak yang terbilang produktif soal prestasi.
Dalam banyak kesempatan yang diikuti, ekskul ini kerap membawa pulang piala dengan kebanggaan.
Bersamanya, mengharumkan nama baik sekolah di berbagai pentas.
Berikut aksi tim nasyid yang diawaki Yamin Pamane, M Fahmi, Uti Ilal Azhar, Rolin Haqqiy Taqiy dan juga M Bilal Faturahman itu, dalam rangkaian foto istimewa yang kami rangkum pada Sabtu (05/05/2018).
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Target Besar Tim Nasyid MAN 1 Pontianak Untuk Terus Berprestasi di Level Nasional
Penulis: Ishak
Editor: Rizky Zulham
Sumber: Tribun Pontianak
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