Persib Bandung Medioker, Persipura Kuasai Klasemen Sementara Liga 1

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Klasemen Liga 1 2018 di pekan 7, Jumat (4/5/2018), masih milik Persipura Jayapura.

Hal ini berkat kemenangan Persipura Jayapura atas Borneo FC 2-0.

Dengan hasil ini, Persipura Jayapura sukses bercokol di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan 14 poin.

Sementara, Madura United yang menang dari Persib Bandung 2-1 juga sukses melesat ke peringkat dua, dengan 13 poin.

Kekalahan Persib Bandung juga membuat poin Maung Bandung tertahan di angka 8 dan turun ke posisi 9, alias medioker.

Persib Bandung masih punya satu laga tunda kontra Persija yang pekan lalu ditunda.

Sementara itu, kemenangan 4-2 Bhayangkara FC atas PS Tira membuat posisi The Guardian juga melesat ke posisi 8 dengan 9 poin.

Posisi klasemen Liga 1 2018 jelas akan berubah, lantaran baru mempertandingkan tiga laga. (*)

Klasemen Liga 1 2018

instagram.com/ligasuperindonesia

