Jelang Madura United vs Persib, Mantan Pemain Persib Ini Sampaikan Janji untuk Bobotoh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persib Bandung bentrok lawan Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Jumat (4/5/2018).

Ini merupakan laga tandang ketiga Maung Bandung sepanjang Liga 1 sekaligus pertemuan pertama kedua tim tahun 2018.

Pertandingan ini juga menjadi istimewa bagi striker Laskar Sappe Kerap, Raphael Maitimo.

"Saya sangat senang bisa ketemu mantan tim saya dan mereka rekan-rekan saya juga. Saya sangat looking forward to this game," katanya, Rabu (2/5/2018), dilansir Bolasport.

Pertandingan ini memang momen pertama kali Raphael Maitimo menghadapi Atep dan kawan-kawan setelah tak lagi berkostum Persib Bandung.

Musim lalu, pemain berdarah Belanda ini merupakan andalan Maung Bandung untuk menjebol gawang lawan.

Ia menjadi top skor Pangeran Biru berkat lesakan 9 gol.

Catatan itu ternyata tidak cukup mengesankan pelatih baru Persib Bandung, Mario Gomez.

Raphael Maitimo menjadi satu di antara korban "bersih-bersih" di skuat Maung Bandung menjelang awal musim 2018.

Setelah itu, ia pun menjadi bagian dari Madura United per awal musim 2018.