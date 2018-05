Bulog Kalbar Jamin Stok Komoditas Pangan Jelang Puasa dan Lebaran Aman

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik (BULOG) Kalimantan Barat, Sabaruddin Abdullah mengatakan pihaknya siap menjamin ketersediaan komoditas pangan jelang Puasa Ramadan dan lebaran 1439 Hijriyah di tingkat kabupaten/kota se-Kalbar.

Hal itu diupayakan melalui peran sub divre yang berada di bawah naungan Perum Bulog Divre Kalbar.

Misalnya, sub divre Singkawang meliputi Bengkayang dan Sambas, sub divre Ketapang dengan Kayong Utara, sub divre Sintang dengan Melawi, sub divre Sanggau dengan Sekadau, lalu sub divre Kapuas Hulu.

“Khusus Kubu Raya, Mempawah, Landak dan Pontianak langsung di bawah koordinasi Divre Kalimantan Barat,” ungkapnya saat rapat koordinasi (rakor) stabilitas harga dan stok barang kebutuhan pokok di daerah menjelang puasa dan lebaran 2018/1439 Hijriyah di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (3/5/2018).

Ketersediaan stok, kata Sabaruddin, merupakan satu diantara syarat mutlak stabilisasi harga. Secara Standar Operasional dan Prosedur (SOP), ia katakan stok bahan pokok minimal terjamin sampai tiga bulan ke depan. Khusus, Kalbar, ia memastikan stok bisa bertahan sampai empat bulan ke depan.

“Artinya, tim kami dari seluruh wilayah 14 kabupaten/kota tidak hanya mempersiapkan untuk bulan puasa saja. Bahkan sampai setelah lebaran, kami menyiapkan stok tersebut. Stok disimpan pada sarana pergudangan yang terletak di 10 lokasi pergudangan di Kalbar,” jelasnya.

Setidaknya, ada 17 unit gudang tersebar di Kalbar. Ia menimpali untuk Kalbar, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 9.950 dan premium Rp 13.300. Ia menambahkan sejak Januari hingga Mei 2018, pihaknya telah lakukan operasi pasar dengan jumlah sekitar 3.920 ton se-Kalbar.

“Saya kira kontribusi operasi pasar sangat relevan. Selama empat bulan itu hampir rata-rata 1.000 ton per bulan,” katanya.

Berdasarkan data Perum Bulog Divre Kalbar, stok komoditas pangan se-Kalbar yakni 7.068.260 kilogram beras medium, 1.276.070 kilogram beras komersial, 4.926.200 kilogram gula pasir, 63.180 kilogram daging, 17.000 kilogram tepung terigu dan 68.160 liter minyak goreng.

“Itu stok total se-Kalbar yang tersebar di sub divre se-Kalbar,” tukasnya.