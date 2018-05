Semangat Prestatif Paskibra SMPN 10 Pontianak Demi Masa Depan Gemilang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mendulang prestasi jadi fokus Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Pontianak.

Tak mengherankan, ekstrakurikuker (ekskul) satu ini berhasil mengukir berbagai prestasi membanggakan.

"Ada banyak prestasi yang sudah berhasil tim Paskibra SMPN 10 Pontianak dapatkan sejauh ini. Termasuk di kompetisi-kompetisi besar dan bergengsi," ujar Komandan Umum Paskibra SMPN 10 Pontianak, Trianita Muzdalifah (14), Selasa (02/05/2018).

Seperti beberapa waktu belakangan. Ia dan rekan-rekannya, katanya, berhasil membawa pulang predikat juara di kompetisi Paskibra tingkat SMP se Pontianak yang diadakan Purna Paskibra Indonesia (PPI) beberapa waktu lalu.

Prestasi juga berhasil diraih di ajang Lomba Tata Upacara Bendera Sekolah (LTUBS) yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pontianak.

"Waktu di LTUBS Dispora, kami juara 2. Tapi di situ, kami juga mendapatkan 4 kategori the best sekaligus, dari the best obade, the best MC, the best danton, dan the best komandan pasukan," sambungnya.

Siswa kelas VIII C SMPN 10 Pontianak mengungkapkan bahwa ada alasan penting kenapa di ekskul ini prestasi jadi hal penting yang seolah tak bisa ditawar.

Dengan meraih prestasi sebaik mungkin, katanya, akan menanamkan jiwa kompetitif dalam setiap anggotanya. Jiwa kompetitif ini akan jadi model penting menatap masa depan.

"Karena itu juga, kami ingin lebih sukses lagi. Kami akan berusaha semampu dan sebaik mungkin, agar Paskibra sekolah kami tetap menjadi yang terbaik," lanjutnya.

Iapun berkomitmen menjaga semangat prestatif itu. Merapatkan barisan seluruh tim Paskibra SMPN 10 Pontianak agar selalu berada di satu barisan.

"Harus bisa punya tujuan yang sama, satukan tekad dan pemikiran. Sehingga segala upaya meraih prestasi bisa dicapai lebih mudah," pungkasnya.