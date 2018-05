Pacaran dengan Young Lex, Netter Sebut Kathy Indera Khianati Sahabatnya Whitney

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Kathy Indera meminta orang lain tidak ikut campur dengan urusan pribadinya.

Terutama tentang apa yang sedang dijalaninya saat ini bersama Young Lex.

Penegasan itu ia sampaikan di akun Instagram miliknya, @kathyindera, Selasa (1/5/2018) malam.

Dalam video tersebut, ia mengaku sangat bahagia dan nyaman bersama kekasihnya, Young Lex.

“Pliss guys, pliss. Gua gak ngerugiin siapa-siapa. I am happy with him. Gua nyaman sama dia dan gua lagi jalanin kehidupan gua sama dia,” kata Kathy.

Menurutnya, orang lain tidak perlu tahu apa sebenarnya yang terjadi antara dia dan Young Lex.

“You guys really need to chill and you guys doesnt really know what happen between us,” katanya.

Kathy pun meminta tidak ada lagi yang mencampuri urusan pribadinya.