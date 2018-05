Link Live Streaming AS Roma Vs Liverpool di SCTV 01.45 WIB

AS Roma Vs Liverpool

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Link Live Streaming (siaran langsung) AS Roma melawan Liverpool 3 Mei 2018 pukul 01.45 WIB.

Leg kedua semifinal Liga Champions antara AS Roma dan Liverpool akan dihelat di Stadio Olimpico di Roma, Italia.

Liverpool memenangkan leg pertama dengan skor 5-2.

Roma membutuhkan setidaknya 3-0 untuk bisa lanjut ke babak final yang akan dilangsungkan di Kiev, Ukraina.

Prakiraan Susunan Pemain AS Roma vs Liverpool

AS Roma (4-3-3) : Alisson – Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov – Nainggolan, Rossi, Strootman – Perotti, Under, Dzeko.

Liverpool (4-3-3) : Karius – Robertson, Van Dijk, Lovren, Alexander-Arnold – Milner, Henderson, Wijnaldum – Mane, Firmino, Salah.

Anda bisa langsung menyaksikan pertandingannya via live streaming di SCTV lewat link berikut ini.

LINK 1: Liverpool VS AS Roma

LINK 2: Liverpool VS AS Roma

