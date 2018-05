The Yee Rilis Album Season Of You

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - The Yee bermula dari kesukaan bermusik setiap anggotanya. Grup band ini dianggotai Maria Dheta (Vokalis) , Ryan (Drum), Dede (Synth) dan Andi (Bass).

Fyi nih guys, grup band ini terbentuk sejak tahun 2015 lalu dengan formasi berbeda seperti saat ini. Bertepatan dengan Record Store Day (RSD) kemarin akhirnya The Yee meluncurkan album baru mereka "Season Of You".

Mengusung konsep band sedikit berbeda dari konvensional band The Yee tidak menggunakan instrument seperti gitar.

"Belum ada SOP atau pakem yang mewajibkan musik menggunakan instrument tertentu dalam menciptakan sebuah karya." Ucap Andi Bass The Yee.

Sedangkan nama The Yee sendiri diambil dari ide spontan anggota. Nama tersebut dipilih karena dianggap mudah untuk diucapkan. The Yee dalam bahasa Korea memiliki arti 'sejuk' dengan harapan dapat membuat kota Pontianak memiliki warna baru didunia musik, khususnya skena indie. Oh iya, The Yee juga memiliki arti mutiara dalam bahasa China loh.

Lagu dalam album mereka menceritakan kehidupan anak muda jaman sekarang. Seperti lagu Young yang mengisahkan perjalanan hidup anak muda untuk berharap mendapatkan kehidupan yang baik dari nasehat dan petuah.

Album Season Of You (EP)

-Goodbye Summer

-Young

-Wine in My Breakfast

-Forget The Words

-Season Of You