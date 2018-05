Meriahkan May Day, Sat Lantas Polres Landak buat Klinik Informasi Lalu Lintas

Masyarakat saat mengunjungi Klinik Lalu Lintas yang dibuat oleh Sat Lantas Polres Landak ketika ikut memeriahkan dan memperingati May Day pada Selasa (1/5/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Sat Lantas Polres Landak ikut ambil bagian dalam memperingati hari Buruh Internasional (May Day) yang diselenggarakan oleh Federasi Serikat Buruh (FSB) Kamiparho Landak pada Selasa (1/5/2018).

Kegiatan yang berpusat di Halaman Kantor Bupati Landak tersebut, diantaranya adalah senam sehat, pembagian doorprice, Deklarasi Pilkada Damai, Deklarasi Anti Hoax, dan Deklarasi Anti Narkoba.

Dalam peringatan May Day yang mengangkat tema May Day Is Fun Day tersebut, Sat Lantas Polres Landak ikut berpartisipasi dengan membuat Klinik Lalu Lintas sebagai pusat informasi dan pendidikan lalu lintas.

"Klinik ini kami buat sebagai pusat informasi dan pendidikan lalu lintas kepada msyarakat. Kami ingin dekat dengan masyarakat, agar segala informasi tentang lalu lintas dapat langsung diketahui oleh masyarakat," ujar Kasat Lantas AKP Gandi Darma Yudanto.

Kasat Lantas pada kesempatan itu juga akan memberikan hadiah menarik kepada peserta yang sudah berfoto distan yang disediakan.

"Hasil foto boat silahkan dishare ke Instragram kami dengan mengetik #satlantaspolreslandak," terangnya.

Satu diantara pengunjung yang mampir di Klinik Lalu Lintas, Dani, mengakui sangat terbantu dengan adanya klinik Lalu Lintas Polres landak. Karena yang sebelumnya belum tau, menjadi bisa tau.

"Kami jadi bisa tahu tentang pembuatan SIM, Biaya SIM. Rupanya biaya SIM itu murah, yang mahal itu kalau kena tilang dibanding kita membuat SIM," terang Dani yang merupakan Serikat Buruh dari PT Ani, Kecamatan Sengah Temila