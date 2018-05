4 Fakta May Day yang Harus Kamu Ketahui

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Bertepatan dengan 1 Mei hari ini, seluruh belahan dunia merayakan hari buruh atau May Day. Pencetusan nama dan tanggal ini dikaitkan dengan peristiwa pergerakan orang Amerika di tahun 1800-an lalu loh.

Banyak buruh yang ikut turun kejalan hari ini untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak perusahaan.

Sebelum kamu ikut-ikutan demo nih, kamu wajib tahu 5 fakta Mayday Berikut ya;

1.Asal Nama May Day

Ternyata gak sembarangan loh penetapan nama Mayday. Asal-usulnya berasal dari penanggalan kuno Inggris Saxon. Dan saat ini, 1 Mei telah menjadi hari bagi kelompok-kelompok buruh dan kelompok protes lainnya untuk menyampaikan aspirasi mereka.

2.Kejadian 1886

Mayday dijadikan hari libur sejak kejadian polisi Chicago menembak mati 4 orang pekerja yang tengah melakukan demonstrasi guna memberlakukan jam kerja selama 8 jam dalam sehari.

Untuk mengenang ke 4 orang tersebut makan diperingatilah hari buruh.

3.Organisasi Buruh Pertama

United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America merupakan organisasi buruh pertama didunia loh. McGuire menjabat sebagai sekretaris umumnya.Salah satu rencana organisasi ini adalah menjadikan hari Senin pertama bulan September sebagai hari libur.

4.May Day di Indonesia

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, tanggal 1 Mei merupakan hari libur untuk memperingati Hari Buruh. Selanjutnya, selama masa Orde Baru, peringatan hari buruh ditiadakan. Tapi tenang aja, sekarang buruh sudah bisa menyampaikan aspirasinya kembali setiap tanggal 1 Mei.