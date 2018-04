Pj Sekda Mempawah: Generasi Muda Tengah Dilanda 3 Virus Berbahaya!

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ferryanto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH- PJ Sekda Kabapaten Mempawah Ismail mengingatkan para siswa dan siswi SMKN 1 Mempawah Timur untuk berhati - hati terhadap serangan virus yang saat ini tengah melanda Kaula Muda.

"Saat ini, ada virus yang sedang melanda generasi muda, dan ini harus kita waspadai dan harus dilawan," tegasnya.

Pertama Virus Triavialism, yakni penyakit yang menjangkit generasi muda untuk selalu bersenang - senang dan melakukan hal yang menghibur saja, tanpa memikirkan nilai edukatif di dalamnya.

Kedua, virus Cinderella, yaitu, dimana para anal muda ingin selalu instan dan praktis tanpa ingin bersakit - sakit dahulu atau brrtele - tele.

"Akhirnya, setelah di serang kedua virus itu, maka mengakibatkan datangnya virus ketiga, yaitu neet (not in education, employment, and traning) yaitu menjadi parasit bagi orang lain karena tidak mau belajar, bekerja dan berusaha, dia sudah merasa nyaman dengan kemalasannya, ini sangat bahaya," Ismail menegaskan kepada para siswa dan siswi yang ada.