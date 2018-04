Mencurigakan, Dua Pemuda Terciduk Lakukan Hal Ini Saat Polsek Pontianak Kota Patroli

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hadi Sudirmansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dua pemuda di amankan anggota Polsek Pontianak Kota, lantaran di duga kuat pelaku tindak pidana pencurian barang elektronik ‎Rumah Sugandi jl. Kutilang no. 29 kel. Mariana Kec. Pontianak kota

Kapolsek Pontianak Kota Kompol Abdullah Syam dua pemuda tersebut di amankan terkait ‎Laporan Polisi nomor : LP / 834 / IV/ 2018 /Resta Ptk . Tgl 29 April 2018 yakni pencurian barang elektronik berupa TV dan Perangkat AC.

Baca: Kasus Ambruknya Puskesmas di Belitang, Sudah Masuk Tahap Penyidikan

"Perisitiwanya pada Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 01.30 WIB dini hari ‎ Rumah Sugandi jl. Kutilang no. 29 kel. Mariana Kec. Pontianak kota ,"kata Abdullah Syam pada Senin (30/4)

Lanjutnya, dua pemuda tersebut SI alias IN (20) warga Jl HRA Rahman dan BY alias BT (27) warga jl. Tj Raya 1 gg stabil no. 25 Pontianak Timur

Baca: Satpol Air Polres Sambas Berikan Pemahaman Ancaman Radikalisme dan Anti Pancasila

"‎Kedua pemuda tersebut di amankan oleh empat Anggota Polsek Pontianak kota yang saat itu sedang melakukan mobiling patrol di wilayah jalan Kutilang,"katanya.

Sementara, saat bersamaan anggota melihat ada seorang pemuda berdiri di depan rumah korban dengan gerak gerik mencurigakan.

"Saat di intrograsi ternyata dia sedang menunggu temannya yang saat itu berada di dalam rumah melakukan tindak pencurian berupa 2 buah tv dan 1 out door ac, saat ini keduanya sudah di amankan berikut barang bukti di Polsek Pontianak kota,"kata kapolsek.

Dikatakannya lagi, mereka berdua tertangkap tangan, yakni dengan masing-masing peran, satu menjaga di depan dan satu lagi melakukan pengambilan barang di dalam rumah, maka mereka berdua terancam pidana penjara sesuai pasal 363 KUHP.