Makan di Ayam Gepuk Pak Gembus, Bisa Gratis Tambah Nasi Lho

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pernah merasa gak kenyang saat makan satu porsi nasi ? Terus kamu pengen nambah nasi lagi ? Eh, ternyata kondisi keuangan lagi sekarat.

Jangan khawatir guys, kalau kamu mengalami kondisi seperti ini, ada satu tempat makan recommended buat kamu.

Kamu bisa makan di Ayam Gepuk Pak Gembus yang beralamat di Jalan Gusti Hamzah atau yang lebih dikenal Jalan Pancasila. Jika kamu gak mau ribet cari alamat, cukup berhenti di sekitar Masjid Nursalim lalu amati sekitar dan temukan lokasinya.

Suasana Ayam Gepuk Pak Gembus yang beralamat di Jalan Gusti Hamzah atau yang lebih dikenal Jalan Pancasila. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO)

Di Ayam Gepuk Pak Gembus, kamu bisa nambah satu porsi nasi putih polos tanpa bayar alias gratis.

Oh iya, menu Ayam Gepuk Pak Gembus terbilang lezat. Selain daging ayam gorengnya yang gurih dan nikmat, sambal khasnya buat lidah bergoyang.

Kamu bisa pilih level kepedasannya sesuai selera. Ada rendah, sedang, pedas dan sangat pedas. Jika kamu penikmat pedas, kamu bisa pilih tingkat sangat pedas. Dijamin terasa nendang di lidah, tak hanya itu kening dan hidung kamu juga keringatan.

Sambalnya begitu khas karena perpaduan antara bawang, cabai rawit dan kacang tanah yang digerus halus. Dalam penyajiannya, ayam yang sudah digepuk atau dipukul langsung dibaluri dengan sambal menggelegar itu.

Masalah harga cukup bersahabat. Untuk paket lengkap ayam sambal plus lalapan hanya Rp 18 ribu per porsi. Jika kamu ingin menambah tahu atau tempe, harganya hanya Rp 2 ribu per potong.